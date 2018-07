publié le 31/08/2016 à 12:37

La mairie de Levallois-Perret une nouvelle fois dans le viseur de la justice. Le directeur général des services techniques de la ville de Patrick Balkany a été mis en examen le 30 juin, pour favoritisme, trafic d'influence, corruption et recel de détournement de fonds publics, rapporte le Canard enchaîné. Thierry Bandrac a ainsi été placé sous mandat de dépôt, conformément aux réquisitions du procureur a signalé le parquet de Nanterre. Les griefs à l'encontre du cadre administratif découleraient d'appels d'offres litigieux, mais le parquet n'a pas souhaité donner davantage d'informations.



"Toujours est-il que l’on ne voit plus ce monsieur dans les couloirs de la mairie depuis un mois. Officiellement, il est dit qu’il est en congé maladie mais il aurait déménagé de son appartement de fonction, rue Raspail", rapportait durant le mois de juillet, un employé de la mairie au Parisien. Parallèlement, Patrick et Isabelle Balkany sont aussi mis en examen. Le premier notamment pour fraude fiscale, blanchiment et corruption passive et la seconde pour blanchiment de fraude fiscale. Ils sont soupçonnés d'avoir caché au fisc une propriété de Marrakech qui a été saisie depuis, et une autre villa aux Antilles estimée à 3 millions d'euros, dont le prix de vente a aussi été confisqué par la justice. Leur fils Alexandre Balkany a également été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. En juillet il a été contraint de remettre son passeport à la justice après le non-paiement de sa caution.