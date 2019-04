Peter Falk ne se souvenait pas avoir été l'inspecteur Columbo

publié le 13/04/2019 à 15:00

Peter Falk n'a toujours vu la vie que d'un œil. Cette infirmité lui aura permis de composer le plus extravagant personnage de l'histoire du crime...d'ignorer parfois ce qui pouvait se passer autour de lui. Mais ne l'aura pas empêché de poser le regard le plus lucide sur le cinéma, ce monde qu'il voulait séduire et qui un jour allait le briser.



Peter Michael Falk est né à New York dans une famille qui a posé le pied en Amérique dans les années 1920. Les Falk sont un peu russes, un peu hongrois, tout à la fois tchèques et polonais. Ils vivent dans la grande banlieue new yorkaise, sur les bords de l'Hudson, dans la ville tranquille et laborieuse d'Ossining.

Michael, le père, y tient un bazar où il vend des costumes bon marché et des outils de jardinage. Il arrive tous les matins à 5h00 à la boutique qu'il ouvre 7h00 pile. La vie de Michael Falk est réglée comme du papier à musique, laborieuse et prévisible...Aucune fantaisie. Il mourra sans jamais avoir franchi la porte d'une salle de cinéma...

C'est à sa mère, Madeline, Maddy, que Peter Falk doit peut-être sa vocation. Elle travaille elle comme comptable mais se passionne pour les grands airs d'opéra et joue au théâtre dans une petite troupe amateur. "Ma mère a été mon premier lien avec le métier d'acteur" avouera le futur inspecteur Columbo...C'est elle qui l'encouragera avec bienveillance à tenter l'aventure du spectacle.



Mais pour le moment, rien ne prédestine vraiment Peter Falk à monter sur les planches et encore moins à passer derrière une caméra. Le petit garçon a un physique des plus quelconques et, surtout, un regard déroutant. A l'âge de trois ans, on a du l'opérer en urgence à cause d'une tumeur cancéreuse. Il a perdu son œil droit, remplacé par un petit globe de verre...



Cette infirmité a vite contraint le petit Peter Falk à remodeler son visage...A apprendre à faire glisser sa paupière pour dissimuler son œil de verre...Celui-ci aurait pu être le pire des handicaps mais il le rend tout de suite célèbre et populaire...



Cet œil de verre lui interdira plus tard l'entrée dans l'armée américaine, le corps des Marines. Puis lui fermera les portes de la CIA où Peter Falk se voyait déjà un destin d'espion au service de son pays...