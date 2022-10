Le lycée Joliot Curie à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, où des échauffourées avaient déjà éclatées la semaine dernière entre des jeunes et la police a de nouveau été la cible d'incidents à la suite de tirs de mortiers devant l'établissement.

C'est notamment la mutation d'un professeur connu pour son engagement syndical qui a mis le feu aux poudres. Depuis le lycée vit sous tension, avec des scènes similaires à la semaine dernière : des tirs de mortiers d'artifice, des voitures cassées et un policier légèrement blessé.

Les lycées restent déterminés. "Tant qu'on ne sera pas entendu, je n'irai pas en cours. Et même les profs nous demandent de rester chez nous en sécurité, car ce n'est pas normal ce qu'il se passe", lance une élève. La direction, elle nous a prouvé qu'elle était incompétente. Pour nous, ce n'est plus possible, on a besoin de bonnes conditions de travail, d'être aidés et soutenus durant cette année où on passe le bac. Après ça a certes dégénéré par rapport aux forces de l'ordre, mais ce n'était vraiment pas notre but", ajoute une autre lycéenne.

Parmi les revendications des élèves, on retrouve la démission de la direction du lycée et le retour du professeur muté. Enfin plusieurs élèves dénoncent des contrôles vestimentaires à l'entrée de l'établissement. "On n'a plus la liberté de s'habiller comme on veut. Des vêtements amples sont interdits au lycée, ils sont pris comme des vêtements islamistes", regrette Fatima.

Tous les lycées demandent le retour de l'aide aux devoirs et sur ce point, ils ont été entendus.

