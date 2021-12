Des épisodes avalancheux et des intempéries sont attendues par Météo France. Les prévisionnistes ont placé dix départements en vigilance orange ce jeudi 9 décembre, trois au niveau des Alpes et sept dans le sud-ouest et notamment autour des Pyrénées.

À l'est, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère ont été placées en vigilance orange avalanche. Météo France y prévoit une forte activité avalancheuse "observée en moyenne une fois tous les deux ans". Dans ces départements, 30 à 40 cm de neige sont attendus dès la moyenne montagne et jusqu'à 60 cm sur les plus hauts sommets. Cet enneigement favorise le risque écoulement des avalanches.

Au sud-ouest, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, Andorre et les Pyrénées-Orientales sont également concernés par des risques d'avalanches. Cet épisode avalancheux, atypique aussi tôt dans la saison hivernale, devrait toucher à sa fin vendredi matin, selon Météo France. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont en alerte pour des risques de pluies et inondations. Le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques le sont pour une vigilance crues.