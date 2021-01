publié le 25/01/2021 à 08:26

Le maire d'Oradour-Sur-Glane a l'intention de porter plainte. Un clip de rap a été tourné sur sa commune sans autorisation.

Oradour, c'est ce village martyr tout près de Limoges. Presque toute la population a été exécutée en juin 1944 par une division Waffen SS : 643 personnes ont été tuées. Et voilà que dans les ruines de ce village, un chanteur a tourné une vidéo. C'est inacceptable pour Philippe Lacroix, le maire d'Oradour. "J'espérais que les gens aient gardé un certain bon sens et qu'ils peuvent comprendre qu'on ne tourne pas ce type de clip dans un lieu qui est un lieu de pélerinage". Le respect est de mise "à l'égard des 643 martyrs."

Philippe Lacroix déclare qu'on "ne peut pas laisser passer ce genres de choses". Il estime que si on laisse le laxisme s'installer dans les lieux de mémoire "c'est la porte ouverte à tout".

À écouter également dans ce journal

Agression à Paris - L'émotion ne retombe pas après l'agression sauvage du jeune Yuriy dans le 15ème arrondissement de Paris. L'adolescent de 15 ans a été violemment passé à tabac sur la dalle Beaugrenelle. Yuriy est sorti du coma, mais il est très grièvement blessé, notamment au crâne. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre bandes.

Police - C'est aujourd'hui que débute le Beauvau de la sécurité pour quatre mois de discussion. Les questions de la formation, des moyens ou de la captation vidéo seront au programme.

Confinement - Un troisième confinement semble inévitable. Le Journal du Dimanche évoquait hier une prise de parole d'Emmanuel Macron mercredi 27 janvier dans la soirée, après le Conseil de défense sanitaire.