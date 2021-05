publié le 20/05/2021 à 08:34

Le procès d'un couple de toxicomanes soupçonné d'avoir causé la mort de leur nourrisson d'un mois est toujours en cours à Grenoble. Le petit Medhi avait succombé à de multiples traumatismes crâniens.

Les employés des services sociaux expliquent qu'ils n'avaient pas détecté de risques, mais la dépendance du couple à la drogue était pourtant connue de l'organisme.

Melinda, la soeur de l'accusée, estime qu'il y a eu un dysfonctionnement : "Ma sœur était suivie par les services sociaux et ils auraient dû faire les démarches pour que le bébé soit placé. Prendre le bébé tout simplement. Après s'ils m'avaient dit de prendre le bébé pendant qu'elle faisait une cure, je l'aurais fait volontiers. Je ne lui ai pas proposé, on ne peut pas retirer l'enfant de sa maman, il n'y a que les services sociaux qui sont capables de faire ça".

