publié le 09/02/2020 à 07:11

C'est un record du monde mythique qui est tombé en athlétisme. Le Suédois Armand Duplantis a écrit l'histoire de l'athlétisme en battant à seulement 20 ans le record du monde du saut à la perche grâce à un saut à 6,17 mètres ce samedi 8 février en salle à Torun (Pologne).



Duplantis, prodige de son sport, a effacé le record de son idole devenue son mentor, le Français Renaud Lavillenie, alors qu'il était lui-même en plein concours à Rouen, mais n'a pas réussi à franchir une seule barre (trois échecs à 5,64 m). "Ça fait deux ans que je sais qu'il a le potentiel. Maintenant les records sont faits pour être battus, j'ai eu l'honneur de l'avoir pendant six ans, je n'ai pas à être déçu. Il a tout le temps devant lui pour sûrement faire mieux, c'est beau", a réagi le Français au micro de RMC Sports après la compétition.

Armand Duplantis inscrit ainsi son nom dans la légende du sport ayant sauté plus haut que le "Tsar" ukrainien Sergei Bubka (6,15 m en 1993) et que le champion olympique 2012 français, qui avait réussi 6,16 m en février 2014. "C'est quelque chose que je voulais depuis que j'ai trois ans", a assuré Duplantis après son exploit. "C'est une année très importante (avec les Jeux de Tokyo), c'est une bonne façon de la débuter."

Né et élevé aux États-Unis, mais représentant de la Suède en compétition internationale, le pays de sa mère, Duplantis partage de nombreux points communs avec Renaud Lavillenie. Comme le champion olympique 2012, il possède un sautoir dans le jardin familial (depuis 16 ans!) et a baigné dans ce milieu de voltigeurs depuis toujours.

Son père et entraîneur détient un record à 5,80 m alors que sa petite sœur et l'un de ses grands frères sont aussi perchistes. Comme le Français, Armand Duplantis est fin et doté d'un gabarit plutôt "léger" (1,81 m) pour ce sport qui allie puissance et vitesse pour plier la perche et se faire propulser au-dessus des barres.



