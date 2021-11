Alors que Cédric Jubillar, mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine, cette jeune mère de famille portée disparue depuis décembre 2020, va demander une nouvelle fois sa remise en liberté face au juge à Toulouse ce mardi, les proches de la jeune femme, comme ses amis, se sont rassemblés devant la maison du couple à Cagnac-les-Mines à l'occasion de son anniversaire ce lundi 15 novembre.

"Il y a uneimpatience de savoir la vérité, confie sa cousine Lolita, les amis de Delphine cherchent mais on n'a rien. Si on savait la vérité, ça serait mieux et on ferait notre deuil. Cela fait 11 mois qu'on n'a pas de nouvelles", a-t-elle déploré.

Concernant les deux enfants de Delphine Jubillar, Louis et Elyah, qui sont pris en charge par la sœur de Delphine Jubillar, leur tante maternelle, "ils vont bien, mais le soir, quand c'est l'heure d'aller se coucher, leur maman leur manque, comme tout enfant qui aimerait avoir leur maman auprès d'eux", a conclu Lolita.

