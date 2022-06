Les infos de 5h - Corruption à la Fifa : les contours du procès de Platini et Blatter qui commence ce mercredi

Sepp Blatter et Michel Platini

Ce mercredi 8 juin débute en Suisse le procès de Michel Platini et de Sepp Blatter, tous deux poursuivis pour "escroquerie", "gestion déloyale", "abus de confiance" et "faux dans les titres". Au cours de ce procès, va donc se jouer l'épilogue d'un désamour amer entre deux protagonistes, qui ont été durant des années, deux des personnes les plus puissantes du football mondial. Petit rappel des faits.

Avant de devenir président de l'UEFA, Michel Platini a travaillé entre 1998 et 2002 en tant que conseiller de Sepp Blatter qui était lui président de la FIFA. En 2011, l'ancien joueur de l'équipe de France réclame le salaire qui lui est dû : une coquette somme de 2.000.000 de francs suisses est donc versé par son parrain et ami.

Mais lorsque éclate en 2015 le scandale de corruption de la FIFA, Platini décide de se désolidariser de son ancien mentor, en convoitant notamment son poste. Sepp Blatter sera dans l'obligation de démissionner, mais il entraînera dans sa chute l'ancien numéro dix. La justice va alors se pencher sur ce virement effectué quelques années plus tôt, qu'elle considère comme un pot-de-vin. Après six ans de procédure, les deux protagonistes vont désormais se retrouver à la barre, avec comme seul point commun : l'assurance que ce paiement avait été décidé oralement et n'a aucun rapport avec de la corruption.

