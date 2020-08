publié le 22/08/2020 à 18:55

Après avoir violemment frappé son ex-compagne en pleine rue, l'individu a proféré des menaces de mort contre elle et son fils puis a pris la fuite. La victime a expliqué aux policiers que l'auteur continuait à la harceler depuis leur séparation. Il a même déjà été placé en garde à vue à la suite d'une plainte récente, d'où l'urgence à le retrouver. Mais l'homme n'est pas chez lui et a disparu.

"On a rapidement compris qu'on avait affaire à quelqu'un de déterminé qui était susceptible de revenir à la charge et de reprendre contact avec son ex-compagne. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour le localiser au plus vite", déclare Élisabeth Jouvain, responsable de la communication de la police du Rhône.

L'homme est parvenu à se cacher pendant cinq jours dans un hôtel de Bron, à côté de Lyon. Il doit être jugé pour violences, tentative d'enlèvement et séquestration.

