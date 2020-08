Lyon : ils volent un trombone et tentent de le revendre à son propriétaire

publié le 08/08/2020 à 23:32

Ce fut un vol de courte durée pour ce musicien lyonnais. Le 6 août, il se fait voler son trombone. Le lendemain dans la soirée, il réalise un concert avec des amis quai Augagneur dans le 3e arrondissement de Lyon, lorsque deux individus l'abordent vers 1h15 du matin.

Comme le rapportent nos confrères du Progrès, les deux individus présentent au musicien des photos de divers objets à vendre. Il repère alors un trombone dans les clichés et pense deviner qu'il s'agit du sien. Il demande donc à voir l'instrument. À leur retour, les deux hommes, sont interpellés par la police, prévenue quelques instants plus tôt par le musicien. Il a en effet reconnu son trombone volé et a porté plainte.

Le premier suspect a 35 ans. Le deuxième prétend qu'il est mineur, mais selon les policiers, il aurait plutôt une trentaine d'années.