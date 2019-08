publié le 21/08/2019 à 13:10

La nuit a été agitée à Aulnay-sous-Bois. Pendant le tournage d'un clip du rappeur Booba, vers minuit, une quinzaine d'agresseurs a surgi et des coup de feu ont été tirés sur un terrain vague.

Booba n'était pas présent à ce moment-là, il avait déjà quitté les lieux. Les agresseurs ont fait irruption sur le plateau, équipés d'armes à feu et de battes de baseball. Ils s'en sont d'abord pris à un technicien, coup de poing, coup de batte puis, au réalisateur du clip. Leurs jours ne sont pas en danger, mais ils ont dû être hospitalisés

Quatre coups de feu ont ensuite été tirés. Tous sur la même personne : un spectateur venu assister au tournage du clip de Booba. Il a reçu deux balles dans chaque jambe mais ses jours ne sont pas en danger. L'équipe de tournage est parvenue à prendre la fuite en voiture, poursuivie par une partie des agresseurs. Une course poursuite qui s'est terminée dans une épicerie de nuit du XVIIe arrondissement parisien, où le réalisateur et son équipe ont trouvé refuge. Sur place, quatre étuis percutés de calibre 9 mm, une cartouche à blanc, une cartouche de 9 mm, et une tige guide avec son ressort ont été retrouvés.

Les agresseurs, eux, sont toujours dans la nature. L'entourage du rappeur se refuse pour le moment à tout commentaire. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny. Une certitude pour le moment selon nos informations, le tournage était parfaitement légal, l'équipe du rappeur ayant eu toutes les autorisations nécessaires.

