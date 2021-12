Les infos de 12h30 - Justice : accusé de viol, Yannick Agnel collabore avec la police

Crédit : STEPHANE KEMPINAIRE / KMSP via AFP

Yannick Agnel est toujours en garde à vue ce vendredi 10 décembre midi à Mulhouse. Cela fait désormais plus de 24 heures que l'ex-nageur est interrogé par les enquêteurs, sa garde à vue a été prolongée. Les enquêteurs n'ont pas fini de l'interroger sur les accusations de viol sur mineur qui pèsent contre lui.

La fille de son ancien entraîneur a porté plainte pour des faits qui se seraient déroulés en 2016, lorsqu'elle avait 13 ans. Les faits auraient eu lieu à plusieurs reprises. Elle faisait partie du groupe des nageuses de Mulhouse et côtoyait les nageurs d'élite, dont Yannick Agnel.

Le champion olympique avait été également hébergé pendant quelques mois par son entraîneur. Son entourage fait savoir que Yannick Agnel collabore le plus possible avec la police pour établir la vérité.

Les policiers de Mulhouse ont pris le temps de vérifier certains éléments après le dépôt de plainte et, après plusieurs mois d'enquête, ont placé Yannick Agnel en garde à vue. C'est sur ces éléments que le champion olympique va devoir s'expliquer.

