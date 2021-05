publié le 07/05/2021 à 13:31

Une scène digne d'une exécution d'otages. Un homme cagoulé, ligoté, attaché à une cible géante en forme d'hélice, tandis que des avions de chasse lui tirent dessus. C'est le calvaire qu'a vécu un jeune pilote de chasse sur la base aérienne de Solenzara en Corse : c'était un bizutage.

À peine arrivé pour un entrainement, il est ligoté, embarqué dans un pick-up et conduit tel un otage jusqu'à un champ de tir au-dessus duquel s'entraient les avions et hélicoptères de chasse. "Dès que nous avons eu connaissance de ces faits, de cette mise en scène de très mauvais goût. On parle de jours d'arrêt. Il a été établi qu'il n'y a pas eu de mise en danger.

Le pilote, lui, a tout de même porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Certains pilotes de chasse expérimentés, que RTL a pu joindre ce matin, reconnaissent que de petits bizutages ont lieu de temps en temps dans les escadrons, mais jamais ils n'ont vu ou entendu parler de choses aussi dangereuses.

