Les disparus de Mourmelon : qui est Pierre Chanal, mort il y a 20 ans ?

Ils s'appelaient Patrick Dubois, Serge Havet, Manuel Carvalho, Pascal Sergent, ou encore Olivier Donner. Entre 1980 et 1988, ces huit personnes ont disparu non loin du camp militaire de Mourmelon, dans le Marne. Tous étaient militaires mais un nom en particulier les lie : celui de Pierre Chanal. L'ancien adjudant-chef, respectable gradé le jour et violeur pervers le soir, a été le principal suspect de l'affaire des disparus de Mourmelon. Soupçonné d'être l'auteur de ces disparitions, Pierre Chanal se suicide le 15 octobre 2003 avant son procès.

Né en 1945, d'un père colérique, alcoolique et d'une mère violentée et abusée par son mari, Pierre Chanal rompt les liens familiaux et quitte l'école à 14 ans. À 18 ans, ce dernier s'engage dans l'armée, avant de devenir adjudant-chef et instructeur au camp de Mourmelon-le-Grand de 1977 à 1986, soit la même période que les faits de disparitions qui ont été recensés aux environs du camp.

Tout bascule le 9 août 1988, lors d'un banal contrôle de gendarmerie. À l’arrière d’un combi Volkswagen vert qui attire leur attention, deux gendarmes surprennent Pierre Chanal, instructeur au camp de Mourmelon, en train de torturer un jeune autostoppeur hongrois dans son camping-car. Deux jours plus tard, il est mis en examen et écroué. Le 23 octobre 1990, la cour d'assises de Saône-et-Loire le condamne à dix ans de réclusion pour viol et séquestration.