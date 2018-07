publié le 12/07/2018 à 07:57

Une peine exemplaire. Les deux frères qui avaient agressé la semaine dernière un couple de policiers en Seine-et-Marne, ont été condamnés mercredi 11 juillet à de la prison ferme. 4 ans et demi pour l'un et 3 ans et demi pour l'autre. C'est plus que ce qu'avait requis le parquet.



Si l'avocate des accusés juge que cette peine est le résultat d'une justice expéditive. Les deux frères sont passés en comparution immédiate à Meaux. Ils comparaissaient pour violences en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné plus de huit jours d’ITT.

L'avocate du couple de policiers a, elle, salué une peine exemplaire. Les deux frères étaient accusés d'avoir agressé le couple devant leur fille à Othis en Seine-et-Marne, mercredi 4 juillet. Le conjoint de la policière avait été hospitalisé.

À écouter également dans ce journal

Football : c'est la Croatie qui affrontera la France en finale de la Coupe du Monde 2018. La rencontre aura lieu dimanche 15 juillet à 17h à Moscou. Un "remake" de la demi-finale de 1998 remportée par les Bleus.



Justice : 6 mois après la mort de Naomi Musenga, on sait maintenant que la jeune femme a succombé à une intoxication au paracétamol. Naomi avait appelé le SAMU mais l'opératrice lui avait ri au nez. Alors que le procureur de Strasbourg a annoncé hier l'ouverture d'une information judiciaire, les parents de la jeune fille étaient reçus au ministère de la Santé.



Société : les vacances ont à peine commencé, qu'il est déjà question de celles de 2020. C'est aujourd'hui que sera discuté le calendrier scolaire de l'année 2019-2020. Un calendrier qui agace les professeurs comme les parents. Encore une fois, ils estiment que la période entre les vacances printemps et les congés d'été est trop longue. 11 semaines au total.