publié le 11/07/2018 à 16:46

L'agression révélée par RTL la semaine dernière avait fait réagir jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Les deux suspects, deux frères âgés de 27 et 24 ans, ont écopé d'une peine allant jusqu'à 4 ans et demi de prison ferme mercredi 11 juillet, jugés au tribunal de grande instance de Meaux. Ils comparaissaient pour violences en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné plus de huit jours d’ITT.



Le premier a été condamné à quatre ans et demi et le second à trois ans et demi de prison ferme. Le parquet avait requis quatre ans de prison, dont un an avec sursis, à l'encontre de l'aîné déjà condamné pour violences en 2014, et trois ans dont six mois avec sursis à l'encontre du cadet. Les peines sont donc plus lourdes que le réquisitoire.

Ils étaient accusés d'avoir agressé un couple de policiers devant leur fille à Othis en Seine-et-Marne, mercredi 4 juillet. Le conjoint de la policière a été hospitalisé. Le procureur s'est appuyé sur le témoignage du mari de la nounou de la fille des policiers, présent sur la scène, et qui corrobore avec la version des policiers. Il a rejeté en bloc les explications des accusés.

Selon leur avocate jointe par RTL.fr, les deux frères ont admis qu'ils avaient commis des violences l'un et l'autre mais racontent que l'altercation ne s'est pas déroulée comme le couple la présente. "Ils n'ont jamais voulu les agresser", poursuit maître Louise Tort qui se dit "déçue et en colère de la manière dont les choses se sont déroulées". Elle estime que la lourdeur des peines est "symbolique". Les accusés nient aussi avoir vu la petite fille qui, selon la nourrice, était dans la voiture et serait rentrée au domicile pendant les faits. L'avocate pense à faire appel et en discutera avec ses clients. Ils ont dix jours pour se décider.



Emmanuel Macron s'était emparé du fait divers dans un tweet condamnant, avant la Justice, les agresseurs présumés en les qualifiant de "voyous" qui "seront retrouvés et punis".

Pas de mots assez durs pour l’ignominie et la lâcheté des deux voyous qui ont agressé hier soir à Othis un couple de policiers en dehors de leur service sous les yeux de leur petite fille. Ils seront retrouvés et punis. Tout mon soutien pour ces policiers et leur famille. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 juillet 2018