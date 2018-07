Mbappé et Modri, deux joeurs phares des équipes française et croate.

C'est la Croatie qui affrontera la France en finale de la Coupe du monde. Il y a 20 ans, sur la route du sacre mondial, les Bleus avaient éliminés les Croates en demi-finale après un match d'anthologie et un doublé de Lilian Thuram. Rendez-vous dimanche 15 juillet à Moscou pour une autre histoire à écrire. La France, qui a battu la Belgique mardi (1-0) et a donc bénéficié d'un jour supplémentaire de repos, aura un avantage fraîcheur sur son adversaire.



Les Croates sont venus à bout de l'Angleterre après prolongation (2-1), la troisième qu'ils ont disputée dans la phase à élimination directe de ce Mondial, soit l'équivalent d'un match supplémentaire en dix jours... La Croatie a en tout cas deux nouveaux héros et les Bleus deux joueurs à surveiller.

"Super Mario" Mandzukic, attaquant de la Juventus Turin, a inscrit le but de la victoire à la 109e minute, sur une passe d'Ivan Perisic (Inter Milan), qui avait auparavant arraché l'égalisation. Ils permettent à leur pays de disputer sa première finale, alors que ce sera la troisième pour les Bleus, après le succès de 1998 et l'échec de 2006.

Emmanuel Macron sera en tribunes pour la finale

Les Croates ont déjà saisi la portée du match à venir. Des milliers de supporters sont descendus dans la soirée dans les rues de Zagreb, mais aussi à Rijeka, Dubrovnik ou Osijek, pour célébrer le "miracle de tous les miracles", exprimé par le commentateur de la télévision d'Etat, Drago Cosic, à la fin du match. "Nous avons commencé lentement mais nous avons montré notre caractère tout comme lors des deux derniers matches à élimination directe", a commenté Perisic, nommé homme du match.



Il y aura du beau monde dimanche à Moscou (coup d'envoi à 17h00). Emmanuel Macron sera en tribunes avec son épouse Brigitte, pour assister à la finale, a annoncé mercredi l'entourage du couple présidentiel.

Deschamps soulèvera-t-il une nouvelle Coupe du Monde ?

La France, elle, a déjà les yeux dans ses Bleus. Au coup de sifflet final du succès contre les Diables rouges, la foule s'est massée sur les Champs-Élysées. Comme en 1998, quand elle chantait à tue-tête "Et un et deux et trois zéro" et que le visage de Zinédine Zidane était projeté sur l'Arc de triomphe.



"Les images sur les Champs, ça rappelle des bons souvenirs, mais il y a 20 ans, c'était des images après une finale, cette fois c'était après une demi-finale", a commenté Didier Deschamps, qui en 1998 soulevait la Coupe du monde comme capitaine des Bleus. Espérons qu'il la soulèvera cette année comme entraîneur.