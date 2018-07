publié le 14/07/2018 à 18:41

Il y a deux ans, 86 personnes avaient été tuées sur la Promenade des Anglais, à Nice. Ce 14 juillet, la ville a rendu hommage à toutes les victimes de cet attentat, au cours d'une cérémonie en présence des familles des victimes, mais aussi du premier ministre Édouard Philippe.



La lecture des noms et des âges des 86 anges fut certainement le moment le plus poignant de cette commémoration. Les Niçois étaient nombreux à y assister sur la place Massena. Si les larmes ont bien sûr coulé, il y a également eu beaucoup de dignité et de solennité au sein d'une population toujours profondément marquée par cette soirée du 14 juillet 2016. La Marseillaise et l'hymne de la ville, Nissa la Bella, ont ainsi résonné en début de cérémonie.

Michel Boujenah a lu un texte intitulé Pour l'amour de Nice. Les associations de victimes ont elles rappelé leur désir de vérité pour faire toute la lumière sur ce qu'il s'est passé ce soir-là, tout en insistant sur le devoir de mémoire.

L'hommage se poursuivra ce soir par un concert de Patrick Fiori, accompagné par l'orchestre philharmonique de Nice. Et à 22h34, heure de l'attentat, 86 ballons seront lâchés par les familles de victimes et les blessés, pendant que 86 faisceaux lumineux illumineront le ciel de la Promenade des Anglais.

