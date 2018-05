publié le 08/05/2018 à 19:02

Une enquête est ouverte. Le 29 décembre 2017, à Strasbourg, une jeune femme de 22 ans est morte quelques heures après avoir appelé le Samu. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors qu'elle appelle pour de fortes douleurs au ventre, Naomi Musenga, habitante de Strasbourg, reçoit un traitement tout particulier.



Ricanement, moquerie, méchanceté... Les opératrices du Samu prennent à la légère ce coup de téléphone. Un enregistrement de sa conversation avec le Samu, publié par le site alsacien Hebdi, met en lumière le drame vécu par cette jeune strasbourgeoise. Il est alors 11 heures. "Allô ? Si vous ne dites pas ce qu’il se passe, je raccroche", peut-on entendre. "Madame, j'ai très mal", répond alors Naomi.

"Oui, vous allez mourir un jour, comme tout le monde" - Samu





Invitée à appeler SOS médecin, Naomi, mère d'une petite fille, assure ne pas être en capacité de le faire. "Je vais mourir", assure-t-elle. "Oui, vous allez mourir un jour, comme tout le monde, Ok ? Vous appelez SOS médecins, je ne peux pas le faire à votre place", conclut son interlocutrice.

Naomi arrive finalement à joindre SOS médecins, qui, face à la gravité de la situation, décide de faire appel... au Samu. Un temps de perdu peut-être dramatique alors que la jeune Strasbourgeoise décède quelques heures plus tard, à 17h30, d'un arrêt cardiaque.

Une enquête administrative ouverte

Le site Hebdi, qui a eu accès au rapport d'autopsie, relate un décès des suites d'une "défaillance multiviscérale sur choc hémorragique". Plusieurs organes de son corps ont alors cessé de fonctionner.

"On avait l'impression d'entendre Naomi mourir une seconde fois" - Louange Musenga, sœur de Naomi





Louange Musenga, la sœur de la victime, raconte les longues semaines qui ont suivi le drame. "L’hôpital a fait traîner. On n'a eu l'enregistrement qu’au bout de trois semaines. J’avais peur de l'entendre. Depuis que ma mère l’avait écouté, elle ne dormait plus, elle tremblait, elle pleurait sans cesse. À chaque fois qu’on l’écoutait, on avait l’impression d’entendre Naomi mourir une seconde fois", raconte-t-elle au quotidien Le Monde.



Les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont ouvert une enquête administrative pour "faire toute la lumière sur les faits relatés". Cependant, à l'heure actuelle, aucune enquête judiciaire n'a été ouverte sur les circonstances de cette mort.