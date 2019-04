publié le 02/04/2019 à 10:02

Les plaidoiries de la défense débutent ce mardi 2 avril au procès de Bernard Tapie. Celui-ci est visiblement sonné après les réquisitions du procureur, car ni lui, ni ses avocats n'ont fait de commentaire lundi soir.



Le parquet a réclamé de lourdes peines : 5 ans de prison ferme à son encontre, 18 mois ferme pour Stéphane Richard, l'actuel PDG d'Orange, et 3 ans pour Pierre Estoup, l'un des 3 arbitres chargés de solder le litige avec le Crédit Lyonnais.

"Trois ans ferme contre un homme de 92 ans et demi, dont 'état de santé et extrêmement précaire : on peut s'interroger sur le sens de ces réquisitions", estime Me Vincensini, l'avocat de Pierre Estoup.

"L'analyse juridique faite par le parquet est en réalité extrêmement déficiente. Il n'est pas encore expliqué de manière satisfaisante comment un seul homme a pu emporter la conviction de 2 autres. Les 2 autres n'étant pas n'importe qui, des gens extrêmement compétents que l'on ne surprend pas par fraude", déclare l'avocat.



Le jugement devrait être mis en délibéré, et donc pas connu avant plusieurs semaines.