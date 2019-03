publié le 11/03/2019 à 10:14

Entrepreneur, animateur ou encore ministre, Bernard Tapie est un touche-à-tout. Et parmi ses multiples vies, l'hommes d'affaires de 72 ans a également été comédien. Une carrière qui n'est pas derrière lui puisqu'il a annoncé sur RTL vouloir remonter bientôt sur les planches.



Alors qu'il est jugé devant le tribunal correctionnel de Paris à partir de ce lundi 11 mars 2019 pour "escroquerie" et "détournements de fonds" suite au litige avec le Crédit Lyonnais, Bernard Tapie qui souffre d'un double cancer, se dit "optimiste" et a annoncé quelques heures avant le procès : "À la fin de l'année prochaine, je vais revenir au théâtre."

C'était en 2001 qu'il avait été vu pour la première fois sur scène dans la pièce de Dale Wasserman au théâtre de Paris dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Après Un beau salaud de Pierre Chesnot aux côtés d'Agnès Soral et le burlesque Oscar de Claude Magnier avec Chantal Ladesou, sa dernière apparition avait été dans Les Montagnes russes d'Éric Assous en 2012.

Outre le théâtre, Bernard Tapie devrait également apparaître au cinéma devant la caméra de Claude Lelouch. Ils avaient déjà tourné ensemble en 1996 dans le film Homme, femmes, mode d'emploi, une comédie où il incarnait le rôle-titre d'un business-man sans scrupules.