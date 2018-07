publié le 03/07/2018 à 18:28

48 heures après l'évasion spectaculaire de Redoine Faïd, la traque du braqueur récidiviste continue. La dernière image de l'individu, au volant d'un Kangoo Blanc, remonte au dimanche 1er juillet, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Le véhicule a été retrouvé le lendemain calciné dans l'Oise ; depuis, aucune trace du malfaiteur.



Les enquêteurs ont cependant la conviction qu'il est toujours en France. "Rien ne permet de supposer qu'il a quitté la France", a assuré Philippe Veroni en conférence de presse aujourd'hui. Il supervise l'enquête en tant que chef de la sous-direction de la lutte contre le crime organisé au sein de la police judiciaire.

Redoine Faïd était au parloir avec son frère juste avant de s'évader. La visite en question avait été avancée de l'après-midi au matin à la demande du prisonnier, soi-disant pour suivre le match de la Coupe du Monde de l'après-midi (Espagne-Russie). La garde à vue de son frère a été levée hier, le 2 juillet, au soir. Pour son avocate, Brahim se serait fait piéger.

À écouter également dans ce journal

Affaire Maëlys - Nordahl Lelandais, le meurtrier présumé de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, était de nouveau face aux juges ce mardi 3 juillet au matin. L'audition a duré à peine une heure, or il devait s'expliquer sur les circonstances de la mort de l'enfant fin août en Isère et évoquer les soupçons d'agression sexuelle sur sa petite cousine, qui aurait eu lieu une semaine avant le meurtre de Maëlys.



Lutte anti-tabac - Après Strasbourg, Paris s'apprête à expérimenter les parcs et jardins publics sans tabac : la capitale va interdire la cigarette dans quatre lieux, sur proposition des maires d'arrondissements. Il est déjà interdit de fumer dans les aires de jeux des parcs parisiens depuis 2015.



Syndicats - Les patrons ont un nouveau chef : Geoffroy Roux de Bézieux a été élu à la tête du MEDEF (Mouvement des entreprises de France). Spécialiste des nouvelles technologies, le patron du groupe NOTUS a été assez largement élu avec 55,8% des voix face à Alexandre Saubot.



Coupe du Monde 2018 - Le duel européen du jour a tourné à l'avantage de la Suède, qui jouera les quarts de finale puisque les Scandinaves l'ont emporté 1-0 sur les Suisses. La Suède n'avait pas disputé un quart finale de Coupe du Monde depuis 1954. Elle connaîtra son adversaire ce soir, à l'issue du match Colombie-Angleterre.