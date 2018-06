Strasbourg : les cigarettes vont être interdites dans les parcs publics

publié le 22/06/2018 à 02:46

La lutte contre le tabagisme s'intensifie à Strasbourg (Alsace). La mairie va interdire la cigarette dans tous les parcs publics de la ville, selon une information de France Bleu Alsace. La mesure doit être votée la semaine prochaine en conseil municipal et si il elle l'est, ce serait une première en France.



Dès cet été, la cigarette pourrait donc être bannie dans tous les parcs de la ville. Des panneaux et des cendriers seront installés à leurs entrées pour que les fumeurs soient d'abord sensibilisés à cette nouvelle mesure, qui peut paraître drastique, dans un premier temps.

Mais à partir du premier janvier prochain, les fumeurs pourront aussi être verbalisés. Fumer ou jeter un mégot dans un parc sera passible d'une amende de 68 euros. En 2014, Strasbourg avait déjà instauré des aires de jeux sans tabac.