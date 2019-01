publié le 02/01/2019 à 19:06

C'est tout simplement la plus grosse prise de l'année 2018 ! La drogue a été découverte jeudi 27 décembre dans des valises entreposées dans un fourgon a-t-on appris mercredi auprès du parquet d'Angers et de la police. Des dizaines de "valises marocaines" ont été saisies, contenant chacune 30 kilos de résine dans un fourgon de 12m3 garé dans un quartier du sud d'Angers.





Cela fait plusieurs mois que les policiers de la PJ angevine surveillait ce trafiquant et ses trois complices. Jeudi 27 décembre ils sentent qu'une grosse opération est en train de se préparer. Un camion chargé de résine de cannabis se dirige de Paris vers Angers. Les policiers l'interpellent une fois sur place, sans se douter de la quantité qui se trouve à l'intérieur.

"On est particulièrement heureux d'avoir pu mettre une telle quantité hors d'état de nuire. On a affaire à des gens bien organisés, qui viennent de villes différentes. On a également pu saisir 5 armes de poings" explique Leonard Fauvet au micro d'RTL, adjoint au directeur du SRPJ d'Angers, qui a mené l'enquête.

À écouter également dans ce journal

Sauvetage - Le Nouvel An aurait pu tourner au drame à Grigny sans l'intervention héroïque de quatre policiers. Appelés pour un feu de voiture dans cette cité de l'Essonne, les quatre agents s'aperçoivent sur place qu'un autre incendie s'est déclaré au 3e étage d'un immeuble. Ils n'ont alors pas hésité à intervenir eux-mêmes, sauvant des flammes des dizaines d'habitants.



Alexandre Benalla - Le Sénat s'empare une nouvelle fois de l'affaire Benalla et demande des comptes à l'Elysée. La Commission des Lois demande en effet des explications sur les conditions dans lesquelles Alexandra Benalla a pu utiliser ses passeports diplomatiques après son licenciement en juillet dernier.



Impôts - Pas de bug pour le lancement du prélèvement à la source. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics s'en est félicité ce mercredi matin. Après trois ans de préparation, cette petite révolution fiscale est entrée en vigueur en ce début d'année. Pour la majorité des Français, la réforme ne sera visible qu'à la fin du mois, lors de la réception des bulletins de paye de janvier.



États-Unis - Avec 2 dollars il a gagné 425 millions ! Le joueur, qui a acheté son ticket dans une station-service de New York, est le seul gagnant de la loterie MEGA MILLIONS. Il décroche la 8ème plus grosse cagnotte de l'histoire du jeu.



Football - Ce pourrait être le gros coup de ce début de mercato ! Le milieu de terrain Cesc Fabregas est tout près de Monaco. L'Espagnol qui évolue actuellement à Chelsea est un ancien coéquipier de Thierry Henry. C'est cette proximité avec l’entraîneur monégasque qui pourrait attirer l'international sur le Rocher.