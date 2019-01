publié le 02/01/2019 à 08:26

2019, c’est l’an 1 du prélèvement à la source. Le sujet fait débat et cette réforme est attendue au tournant. On peut même parler d’appréhension pour l’exécutif. Certes, le prélèvement à la source ne concerne que moins de la moitié des ménages français, ceux qui payent l’impôt sur le revenu. Elle ne va pas non plus bouleverser les comportements des contribuables qui étaient déjà mensualisés.



Il n’en demeure pas moins qu’elle risque, au moins dans sa première phase, de désarçonner les salariés, les retraités ou les chômeurs qui vont voir leur fiche de salaire, leur pension ou leur indemnité amputés d’un douzième de la somme perçue en décembre.

Cela ne sera pas sans conséquence sur la consommation, les anticipations de grosses dépenses ou d’investissements dans l’immobilier. Les Français ont déjà envoyé un signal fort car ils épargnent comme jamais : 23 milliards d’euros sur le seul dernier trimestre de l’année 2018.

Une réforme compliquée

Il faut dire qu’on est cette fois encore loin des engagements de simplicité, clarté ou fluidité annoncés par le gouvernement. Je vous donne une illustration de ce nouveau casse-tête fiscal 2019 : les ménages qui perçoivent des revenus imposables mais qui ne sont pas fiscalement gérés par leur entreprise, comme les retraités, les travailleurs indépendants, ceux qui ont des revenus locatifs, des pensions alimentaires, devront verser un acompte. Il sera perçu le 15 de chaque mois ou trimestriellement. Et à l’intérieur de cette pratique il y a encore des tiroirs. Ainsi pour les revenus locatifs, l’acompte devra intégrer les 17,2% de prélèvements sociaux.



Cerise sur le gâteau, tout cela ne constitue qu’une avance. Ces prélèvements à la source et ces acomptes ne sont que des versements provisoires : il faudra en mai prochain remplir à nouveau une déclaration fiscale qui permettra à l’administration de calibrer votre facture fiscale définitive.



Et on n’évoque là qu’un paragraphe d’un chapitre d’un code fiscal qui en compte des dizaines. Il est peu envisageable d’avoir plus de transparence après cette première année d’expérimentation. Ce n’est pas dans l’ADN de la fiscalité française.

