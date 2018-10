publié le 29/10/2018 à 18:49

Un procès symbole de la maltraitance animale. Le tribunal de Pau a condamné l'ancien directeur de l'abattoir de Mauléon à six mois de prison avec sursis ce lundi 29 octobre. Une condamnation qui suit les réquisitions du parquet de septembre dernier.



En mars 2016, l’association L214 avait mis en ligne des images insoutenables prises dans l’abattoir montrant des moutons saignés encore conscients ou un agneau écartelé vivant. Plusieurs employés ont également été condamnés à des amendes.

Une avancée, pour Brigitte Gautière, fondatrice de l'association L214. "La condamnation déjà ce n’est pas si mal, parce que dans d’autres abattoirs, on a des classements sans suite. Ici au moins la procédure est allé jusqu’au bout", salue-t-elle au micro de RTL.

Cependant, la sanction aurait pu être plus lourde d’après Brigitte Gautière. "Avec l’arsenal juridique qui était disponible aujourd’hui, la justice a fait ce qu’elle a pu avec ce qu’elle avait à sa disposition. Mais elle aurait pu être plus sévère", termine-t-elle.

À écouter également dans ce journal

- La première vague de froid s'est abattue sur la France et avec elle, les premières chutes de neige en plaine. 26 départements sont ce soir en alerte orange neige et verglas, sur une large zone qui s'étend du massif central vers la Bourgogne, l'est de la région parisienne et les Ardennes.



- Fin de règne annoncée en Allemagne, l'ère Merkel se terminera en 2021. Après un cinglant revers électoral dimanche 28 octobre en Hesse, la chancelière a annoncé que son mandat à la tête du pays était le dernier et qu'elle ne briguerait pas non plus la présidence de la CDU, mouvement qu'elle dirige depuis 18 ans.



- Aux États-Unis, le tireur de l'attentat antisémite de Pittsburgh doit être présenté devant une cour ce lundi 29 octobre. Il risque la peine de mort, alors que ses victimes - 7 fidèles - ont été tuées dans une synagogue à cause de leur religion.