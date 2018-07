publié le 27/07/2018 à 13:33

Du neuf dans la traque du caïd évadé, Rédoine Faïd : des traces ADN pleines d'enseignement pour la police. Il y a trois jours à Sarcelles, près de Paris, un véhicule ayant servi à son évasion a été retrouvé. Comme l'a révélé M6Info, les enquêteurs ont découvert à l'intérieur les traces ADN de Rédoine Faïd et de son frère Rachid. Les images de vidéosurveillance le laissaient présager dès mardi soir. La centaine d'enquêteurs de la PJ mobilisés sur la traque du braqueur en sont désormais certains.



Faïd n'est pas loin et est aidé par ses proches. Rédoine Faïd a besoin d'argent. La Laguna que conduisaient les deux hommes était remplie de six pains d'explosifs. De quoi très certainement réaliser un braquage pour financer la cavale de Rédoine Faïd. Encore une fois, l'homme s'appuie sur sa famille. En l’occurrence, il s'agit de son frère aîné, âgé de 60 ans. Un homme qui avait été condamné à 15 mois de prison dans un autre projet d'évasion en 2004.

À écouter également dans ce journal

- Fait-divers : à Paris, les cambrioleurs sont précoces. Jeudi soir, un équipage de la BAC a interpellé deux jeunes de 9 et 13 ans bloqués sur un échafaudage. Ils étaient vraisemblablement en train de se débarrasser d'un sac contenant le butin du cambriolage d'un l'appartement visité peu auparavant.

- Affaire Benalla : La commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla poursuit son travail, malgré la défection d'une bonne partie de ses membres, issus des Républicains et de la France Insoumise. L'audition prévue à 11h ce vendredi s'est déroulée normalement.



- Incendies : En Grèce, c'est une tragédie de grande ampleur que doivent affronter les habitants de la région d'Athènes, frappée par de très violents incendies depuis plusieurs jours. Au moins 85 morts sont déjà recensés mais le bilan devrait encore s'alourdir.



- Astronomie : Ce soir, entre 21h30 et 23h13, la plus longue éclipse totale de lune du 21ème siècle sera visible par ciel dégagé ! Un spectacle magique, dont il n'est pas question de se priver.



- Tour de France : 19ème étape du Tour ce vendredi entre Lourdes et Laruns. 200 kilomètres de pure montagne avec trois cols à franchir.