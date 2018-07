Eclipse de Lune : le déroulé heure par heure

publié le 27/07/2018 à 12:50

Un phénomène exceptionnel dans la voûte céleste. Dans la soirée du vendredi 27 juillet, la plus longue éclipse totale de Lune du XXIe siècle va faire rougir notre satellite. Le spectacle pourra se voir à l'oeil nu, sans aucun danger, contrairement aux éclipses de Soleil. Jumelles, lunettes et télescopes permettront d'en profiter encore plus.





La Lune, pleine, va rentrer peu à peu dans la pénombre, puis dans l'ombre, pour se retrouver totalement éclipsée, avant d'être à nouveau éclairée. Le phénomène complet va débuter à 19h14 précises.

Mais le réel spectacle commencera à 20h24. La Lune donnera l'impression d'être peu à peu grignotée par l'ombre. Le moment le plus intéressant de l'éclipse, lorsque la Lune sera complètement dans le cône d'ombre projeté par la Terre, débutera à 21h30 et se terminera à 23h13. Cette phase dite de "totalité" durera 1 heure 43 minutes (103 minutes) et s’achèvera à 01h28, ce qui en fera la plus longue éclipse de Lune du XXIe siècle.