et AFP

publié le 09/08/2018 à 11:12

Le quartier des Géants (Villeneuve), à Grenoble, est encore sous le choc. Un homme de 29 ans a été grièvement blessé par balles après avoir été la cible de plusieurs rafales tirées par des hommes encagoulés, a-t-on appris jeudi 9 août de sources concordantes.



Selon les premiers éléments de l'enquête, plusieurs hommes portant cagoules et gilets pare-balles ont fait feu mercredi soir, peu après 20h30, sur un habitant de ce quartier de Grenoble connu des services de police. Gravement blessé aux jambes après avoir été poursuivi sur plusieurs mètres et atteint par quatre balles de gros calibre, le trentenaire a été pris en charge par les secours et transporté sous escorte policière à l'hôpital de Grenoble. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Les auteurs des coups de feu, qui n'ont pas été identifiés, ont pris la fuite à pied et à bord d'un break noir, a précisé la police, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Selon le quotidien régional, un second blessé a été signalé à la police, mais il n'a pour l'heure pas été identifié.

De nombreuses douilles ont été retrouvées sur les lieux par l'antenne grenobloise de la DIPJ de Lyon, qui a été saisie de l'enquête. Elle privilégie à ce stade la thèse du règlement de compte.