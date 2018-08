publié le 09/08/2018 à 13:17

Deux enfants de 9 et 11 ans ont été interpellés mercredi 8 août dans la soirée, soupçonnés d'actes de malveillance sur une voie ferrée en Gironde, a-t-on appris jeudi 9 août auprès de la gendarmerie et de la SNCF.



Les deux enfants ont été arrêtés aux alentours de 19 heures par les gendarmes sur la commune d'Ambarès-et-Lagrave, à une quinzaine de km au nord-est de Bordeaux, alors qu'ils se trouvaient à proximité des voies au niveau de la gare de La-Gorp, ont indiqué les gendarmes à l'AFP.



L'alerte avait été donnée aux gendarmes par la SNCF alors qu'un train express régional (TER) effectuant la liaison entre Bordeaux et Libourne avait heurté une plaque de béton déposée sur la voie, sans faire ni blessé, ni dégât. D'autres plaques du même type ont été par la suite découvertes sur la voie. Les deux enfants ont été entendus par les gendarmes puis remis à leur famille. La SNCF a annoncé qu'elle allait déposer plainte.

