Tariq Ramadan entendu dans une troisième affaire de viol

et AFP

publié le 05/06/2018 à 07:50

Il est en détention depuis février. Mis en examen dans deux affaires de viol, l'islamologue Tariq Ramadan est entendu par les juges mardi 5 juin à la suite d'une troisième plainte déposée à son encontre pour des faits similaires. Contrairement aux deux premières affaires, il y aurait des éléments matériels.



La troisième plaignante, Mounia Rabbouj, s'est fait connaître en mars dernier. Il s'agit d'une ancienne escort-girl, protagoniste du procès pour proxénétisme du Carlton aux côtés de Dominique Strauss-Kahn. Elle affirme avoir été violée à neuf reprises en France, à Londres et à Bruxelles, de 2013 à 2014.

"M. Ramadan connaît Mounia Rabbouj et, s'il a eu une relation avec elle, elle n'est pas celle qu'elle a décrite", a affirmé Maître Emmanuel Marsigny, avocat de Tariq Ramadan. Le résultat de l'expertise ordonnée sur une robe de Mounia Rabbouj tâchée de sperme pour en déterminer l'ADN est attendu prochainement. La défense espère convaincre les juges de renoncer à la mise en examen, requise par le parquet.

L'islamologue continue de nier

Si le prédicateur devait reconnaître mardi une relation adultère, éloignée des enseignements qui ont fait sa célébrité, ce serait un nouveau coup porté à l'aura de celui qui fut une rare figure médiatique et populaire de l'islam en Europe. En Suisse, une quatrième femme a porté plainte et son témoignage doit encore être versé au dossier français. Jusqu'à présent Tariq Ramadan a nié tout contact physique avec les jeunes femmes qui l'ont mis en cause.