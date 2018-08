Les actualités de 12h30 : des automobilistes arrêtent un routier ivre sur l'autoroute

publié le 30/08/2018 à 13:20

Quatre à cinq automobilistes ont permis d'éviter le pire, lorsqu'ils circulaient sur l'A151 entre Rouen et Tôtes ont aperçu un poids-lourd 24 tonnes de carrelage qui zigzaguait sur l'autoroute.



L'adjudant-chef Franck Decayeux, patron de la brigade motorisée de Dieppe, raconte les faits au micro de RTL : "Les automobilistes ont mis leurs feux de détresse pensant à un problème mécanique. Ils ont eu la bonne réaction en faisant barrage et interdisant les gens de passer. Ils ont klaxonné et fait des appels de phare jusqu'à ce que le chauffeur du camion se gare."

Une fois le camion arrêté et les gendarmes prévenus, les automobilistes ont empêché le chauffeur de repartir. Ce routier portugais a du souffler à l'arrivée des forces de l'ordre. Résultat : 3,04 grammes d'alcool dans le sang. Il a été mis en garde à vue, son permis de conduire lui a été retiré et le camion a été immobilisé.

À écouter également dans ce journal

Politique : Emmanuel Macron a justifié la nomination de l'écrivain Philippe Besson au poste de Consul général de France à Los Angeles. Un homme dont il est proche et qui avait raconté dans un livre sa conquête de l'Elysée. "Rien à voir avec l'amitié", a expliqué le chef de l'État depuis Helsinki.



Société : un vaste chantier se lance aujourd'hui le avec le coup d'envoi du rapprochement entre La Poste et CNP Assurances. Le but de l'opération : sauver le facteur français menacé par la disparition du courrier papier.



Football : Didier Deschamps donnera à 14 heures, les noms des joueurs avec qui il va disputer les premiers matchs de la Ligue des Nations, à Munich face à l'Allemagne le 6 septembre. Et un autre le 9 au Stade de France face aux Pays Bas.