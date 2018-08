publié le 30/08/2018 à 12:30

Le plus champion de tous les Champions du monde est de retour. Un mois et demi après la victoire en Coupe du monde de football, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps annonce sa première liste des joueurs de la saison. Les heureux élus affronteront l'Allemagne et les Pays-Bas les 6 et 9 septembre dans le cadre de la Ligue des Nations, nouvelle compétition lancée cette saison par l'UEFA.



Didier Deschamps dévoile les noms des Bleus lors d'une conférence de presse prévue à 14 heures ce jeudi 30 août. Pas de grande surprise attendue : son équipe, vainqueure d'un Mondial qui a bousculé les hiérarchies, a trouvé une formule gagnante et une ossature jeune, capable du meilleur face à l'Allemagne le 6 septembre à Munich et face aux Pays-Bas trois jours après au Stade de France.

Quelques interrogations persistent toutefois, notamment du côté du poste de gardien. Steve Mandanda, blessé plusieurs semaines, sera forfait. Derrière Lloris et Areola, un fossé. Le sélectionneur va-t-il tester un jeune talent ? Ou privilégier l'expérience en appelant Ruffier (32 ans) ou Costil (31 ans) ? Réponse cet après-midi.

Suivez en direct les annonces de Didier Deschamps

14h25 - Didier Deschamps ne ferme pas la porte à Dimitri Payet pour l'avenir, même si il n'a pas été appelé pour ce rassemblement. "C'est une joueur qui est toujours sélectionnable".



14h20 - Tous les champions du monde sont présents sauf Steve Mandanda qui s'est blessé avec son club (Marseille). C'est le Bordelais Benoît Costil qui le remplace.



14h12 - Didier Deschamps a rappelé le défenseur central Adil Rami, qui avait pourtant annoncé sa retraite internationale le soir de la finale du Mondial remportée face à la Croatie le 15 juillet à Moscou (4-2).



14h05 - Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Aréola (PSG) et Benoit Costil (Bordeaux).



Défenseurs : Adil Rami (OM), Presnel Kimpembé (PSG), Raphaël Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Benjamin Mendy (Manchester City), Lucas Hernadez (Atlético de Madrid), Benjamin Pavard (Stuttgart) et Djibril Sidibé (AS Monaco).



Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Steven N'Zonzi (AS Roma), Blaise Matuidi (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern Munich).



Attaquants : Kylian Mbappé (PSG), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Nabil Fékir (OL), Ousmane Dembélé (FC Barcelone) et Florian Thauvin (OM).



13h45 - Les Bleus vont se retrouver pour disputer des matchs contre l'Allemagne et les Pays-Bas. Une grande majorité des joueurs présents en Russie devrait revenir lors de ce regroupement. Voici un petit tour d'horizon des différents débuts de saison des Français en club.



13h00 - H-1 ! Le moment idéal pour une petite célébration façon Umtiti, désormais classique, et que le défenseur des Bleus a à nouveau offerte aux Français dimanche dernier.



12h00 - Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier live football depuis le grand sacre des Bleus à Moscou le 15 juillet. Didier Deschamps prend la parole à 14 heures mais en attendant, petit point sur la Ligue des Nations, nouvelle compétition internationale lancée cette année.