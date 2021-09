"Les 12 coups de midi" : Bruno dépasse le record en recevant plus d'1 million d'euros

Il a tout simplement marqué l'histoire des émissions télévisées françaises. Le champion des 12 coups de midi, Bruno Hourcade, a remporté samedi 25 septembre la somme qui fait rêver tous les joueurs : 1.002.907 euros. "7.000 en cash et le reste en cadeaux", explique-t-il. Du haut de ses 242 victoires, il devient la personne ayant remporté la plus grosse somme d’argent dans un jeu télévisé français.

Arrivé dans le fameux jeu présenté par Jean-Luc Reichmann le 20 janvier dernier, le jeune homme détient aujourd'hui le record de participation dans un jeu télévisé. Pendant plusieurs semaines, il a enchaîné les coups de maître pour mettre au sol ses adversaires. Une performance qui a impressionné et ravi l'animateur qui parle de l’"aventure extraordinaire" vécue par son candidat. Jean-Luc Reichmann conclut "J’ai du respect pour lui. Il a beaucoup de culture et il mérite ce qui lui arrive".

J'ai remporté neuf voitures, neuf télévisions, neuf consoles ... Bruno Hourcade, champion des "12 coups de midi".

Dans les colonnes du quotidien Le Parisien il détaille la façon dont il va utiliser ses gains. Pour les voitures, le candidat des Douze Coups de midi en a déjà vendu quelques-unes “à la famille et à des amis”, mais s’en est mis une de côté, pour prévoir son retour au monde du travail. Il prévoit aussi quelques voyages et des investissements immobiliers. De quoi s’assurer un avenir sereinement en attendant de retrouver un emploi.

Cette pause lui permettra de prendre du temps pour réfléchir à ce qui l'anime conclu t-il. "Je vais prendre le temps de réfléchir à ma vie, à ce que j'aime faire et à des métiers qui me correspondraient plus. Je suis conscient du luxe que j'ai de pouvoir me poser et réfléchir".

Avec 242 participations à son actif, depuis sa première victoire du 20 janvier 2021, Bruno ne semble pas pas prêt à abandonner son titre de grand champion. Crédit : Capture d’écran de l'émission des 12 coups de midi du samedi 25 septembre