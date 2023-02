Le youtubeur Leo Rex retrouvé mort en Thaïlande dans de mystérieuses conditions

Le youtubeur Laith Abdallah Algaz, connu sous le pseudonyme de Leo Rex, est décédé à Pattaya en Thaïlande ce lundi 30 janvier. Âgé de 34 ans, le vidéaste a été retrouvé sans vie en début de soirée dans sa chambre qui semblait avoir été saccagée. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances mystérieuses de sa mort.

Originaire du Colorado aux États-Unis, Leo Rex a rencontré un certain succès en ligne grâce à sa chaîne YouTube "Leo and Longevity". Suivi par plus de 120.000 personnes, il publiait des vidéos de divertissement pédagogiques sur la santé ou la musculation, dans le but d'aider ses fans à vivre mieux et plus longtemps.

La police thaïlandaise estime que sa mort remonte à plusieurs heures avant que son ami ne découvre son corps et n'alerte les secours. Les autorités locales ont donc ouvert une enquête, alors le jeune homme, qui présentait une ecchymose à l'œil, a été retrouvé à moitié déshabillé et face contre terre dans sa chambre, où du sang coulait de sa bouche et de son nez.

De plus, de nombreux médicaments et drogues se trouvaient dans l'appartement de Leo Rex, à savoir des anxiolytiques, des somnifères, des stéroïdes, des antidépresseurs et du cannabis, dont une partie servait à traiter sa bipolarité. Alors que les causes exactes de sa mort restent pour l'heure indéterminées, une autopsie va être menée et ses proches vont être interrogés par la police.

