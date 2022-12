Le youtubeur Mastu annonce mettre son activité en pause suite au harcèlement qu'il subit

Dans sa dernière vidéo intitulée "j'ai besoin d'une pause", Théo Becker, alias Mastu sur Youtube, raconte son quotidien. Un jour, des abonnés le reconnaissent et le suivent jusqu'à son domicile. Depuis ce jour-là, son adresse est publique. "Nous sommes obligés de vivre les volets fermés si on veut avoir un minimum d'intimité, soit dans le noir sans la lumière du jour", explique-t-il dans la vidéo.

L'homme au plus de cinq millions d'abonnés sur YouTube diffuse des dizaines de vidéos de lui se filmant dans son domicile. Dans ces dernières, on peut entendre sa sonnette retentir à la chaîne, des enfants crier son nom depuis la rue ou encore des parents le solliciter de la part de leurs enfants. "La plupart sont jeunes, mais on a déjà eu des parents qui venaient sonner pour leurs enfants", écrit-il.

"Quand ils ne sonnent pas et ne filment pas, ils rentrent dans ma cour en enjambant le portail pour laisser des mots sur ma porte", raconte-t-il encore. Ce quotidien est devenu invivable, explique Mastu. Pourtant, ce qu'il demande semble être simple : "Quand je suis chez moi, j'aime bien être tranquille, avoir mon intimité". Comme si cette situation n'était pas suffisante, son numéro a été diffusé et, depuis, son téléphone est envahi de messages et d'appels.

