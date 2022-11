Streaming : Squeezie désapprouve la publicité surprise de Fanta

"Une pub déguisée, en plein live, sans prévenir le host, pour un truc de merde lié aux NFT, c'est une énorme dinguerie. On a jamais vu ça en dix ans", dénonce le vidéaste Squeezie, en direct sur sa chaine Twitch le 19 novembre. Il fait référence à l'étrange geste publicitaire d'un autre vidéaste, Fanta, survenu la veille.

Pour l'ouverture de son serveur Minecraft, une instance multijoueur payante du célèbre jeu de Mojang, le streamer Inoxtag a réuni certains des vidéastes les plus connus dans l'univers des jeux vidéo. Parmi eux, deux figures venues de Youtube : Bob Lennon et TheFantasio974, surnommé "Fanta". Le duo est connu pour avoir participé à la popularisation de Minecraft en France au début des années 2010.

Au cours du live, Fanta a créé la polémique en présentant par surprise devant sa webcam une feuille où était écrit le nom d'un "réseau social", centré sur la spéculation sur les NFT, dans lequel le vidéaste a investi. Ce qui provoque la surprise des autres vidéastes. Son ancien acolyte, Bob Lennon, comprend et s'exclame : "Il fait sa pub !" D'autres ne saisissent pas, et demande de quoi il s'agit. Sur le moment, l'animateur Inoxtag laisse passer, et déclare : "Il fait sa pub ! J'autorise, j'autorise".

"Très bizarre, ce geste" réagit Squeezie

Une fois la surprise passée, le geste a laissé un goût amer à plusieurs autres participants. Dans un direct le lendemain sur sa chaine Twitch, Squeezie a expliqué que "Fanta a prétendu que c'était une dédicace pour un pote, mais on s'est tous dit 'très bizarre, ce geste'. Et on a appris après le live que c'était une pub pour un truc de NFT, probablement très bancal."

Fanta a, lui aussi, réagit et a déclaré que son geste "n'était pas malintentionné". Un autre streamer présent, Gotaga, a également désapprouvé l'action publicitaire de Fanta. Inoxtag, l'animateur, a pour sa part déclaré en live : "Je ne vais pas en remettre une couche [...] c'est de l'histoire passée."

