Le procès de Salah Abdeslam reprend pour une journée à Bruxelles

publié le 29/03/2018 à 07:30

Les deux protagonistes de l'audience sont absents jeudi 29 mars. C'est à cette date qu'est étudiée la recevabilité de la constitution comme partie civile de l'association V-Europe dans le procès de Salah Abdeslam et Sofien Ayari à Bruxelles, dans l'enquête sur la fusillade à Forest qui s'est déroulée le 15 mars 2016.



Ouvert lundi 5 février, le procès historique s'est refermé après une seconde journée par les plaidoiries des avocats, dont Sven Mary qui a demandé la clémence du tribunal pour son client, Salah Abdeslam, le jeudi 8 février. Avant cela, la procureure a requis 20 ans de prison contre les deux prévenus assortis d'une période de sûreté des deux tiers.

Ni Salah Abdeslam, ni Sofien Ayari, n'ont souhaité être présents pour cette journée uniquement consacrée à l'étude d'une constitution de partie civile. La décision du tribunal est attendue le 23 avril, mais pourrait être dévoilée avant cette date.

Les premiers mots de Salah Abdeslam

En février, le procès a duré deux jours, le lundi 5 février puis le jeudi 8 février. C'est la première fois que le public a pu entendre la voix de Salah Abdeslam, le dernier survivant parmi les assaillants des attentats de Paris et Saint-Denis, du 13 novembre 2015. Après des mois de mutisme face aux juges, il a ouvert la bouche, mais pour dire qu'il ne répondrait pas aux questions.



"On m'a demandé de venir, je suis venu tout simplement. Y'a un procès, je suis l'acteur de ce procès, on m'accuse, je suis ici, mon silence ne fait pas de moi un coupable ou un criminel, jugez-moi", avait-il déclaré avant de d'ajouter qu'il ne reconnaissait que la Justice d'Allah. "C’est en mon seigneur que je place ma confiance, je n’ai pas peur de vous, de vos alliés, de vos associés".



Ce procès attire tous les regards. Ces acteurs principaux, notamment Salah Abdeslam, portent la responsabilité des attentats du 13 novembre 2015. Le procès des attaques terroristes n'aura toutefois pas lieu avant 2021, selon le procureur de la République de Paris, François Molins.