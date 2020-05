Le parquet de Paris ouvre une enquête sur l'agression d'Éric Zemmour

et AFP

publié le 02/05/2020 à 20:37

Après qu'Éric Zemmour a été victime d'une agression dans une rue parisienne, le parquet de Paris annonce avoir ouvert une enquête pour "violences" et "menaces".

La scène a été filmée puis diffusée sur Snapchat par son auteur. Jeudi 30 avril, alors que le polémiste marche seul, avec un cabas dans les mains, un homme le suit sur plusieurs dizaines de mètres, l'injurie et le menace à plusieurs reprises. L'homme affirme ensuite face caméra avoir craché sur l'écrivain à succès.

"Éric Zemmour est indifférent à la peur. Mais en tant que son avocat, je ne laisserai rien passer" a déclaré Me Olivier Pardo. Plusieurs personnalités ont dénoncé cette agression et affiché leur soutien au chroniqueur.

L'association de lutte contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) lui a apporté de la compassion, malgré qu'il doit par ailleurs comparaître pour "injure publique à caractère racial" et "provocation publique à la haine raciale" après un discours violent contre l'immigration et l'islam en septembre. Le procès qui était prévu initialement en janvier a été renvoyé.

Cnews, la chaîne qui l'emploie, a par ailleurs été mise en demeure par le CSA pour des déclarations contre l'islam et la colonisation en Algérie.

Éric #Zemmour est un adversaire, nous combattons ses idées. Mais nous lui exprimons aujourd'hui notre soutien total face à la chasse à l'homme et aux crachats dont il a été victime. Jamais la violence ne doit l’emporter ou être justifiée. Jamais — _LICRA_ (@_LICRA_) May 1, 2020