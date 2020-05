Paris : les policiers trouvent un arsenal sous son lit

publié le 02/05/2020 à 17:18

Un véritable arsenal de guerre : une kalachnikov munie de deux chargeurs, des cartouches de calibre 7.62, un pistolet automatique, un fusil à pompe dont les numéros ont été limés... Le tout a été retrouvé caché sous le lit dans un appartement du XVIe arrondissement parisien.

C'est une dispute qui a mené les policiers à cette découverte, raconte Le Parisien. Lundi 27 mars, un homme, appelé W, s'énerve contre un livreur en mobylette dans un quartier cossu. Le ton monte et W sort une arme de poing avant de menacer le livreur qui parvient à s'échapper et à déposer plainte au commissariat.

Les forces de l'ordre connaissaient déjà W. La veille, il les avait doublées par la droite dans une camionnette qui contenait 4.000 masques FFP2. Une fois la plainte du livreur déposée, la police judiciaire organise une perquisition et découvre l'arsenal.

Un frère lié au grand banditisme

W, âgé de 33 ans, est cadre supérieur mais son passé est trouble : toujours selon le quotidien régional, il est fiché dans une affaire d'escroquerie et son frère est lié au grand banditisme et séjourne en prison pour braquages et séquestrations. Les deux hommes ont grandi dans une cité de Meaux.

Auprès des enquêteurs, W aurait expliqué qu'il cachait ces armes parce qu'il se sentait menacé par des individus de Meaux, certainement liés à son frère. Une information judiciaire a été ouverte et il a été déferré devant le palais de Justice de Paris.

Mais W ne dormira pas en prison. D'après le journal, les magistrats ont libéré et placé sous contrôle judiciaire l'homme en attendant son procès. Son avocat considère qu'une "première détention aurait été injuste, particulièrement dans ce contexte de crise sanitaire dans les prisons". Malgré tout, l'enquête se poursuit.