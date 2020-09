Le Mans : une fillette de 3 ans décède après avoir chuté d'un immeuble

publié le 03/09/2020 à 23:09

Drame au Mans ce jeudi 3 septembre. Une petite fille âgée de trois ans est décédée après avoir chuté du 8ème étage d'un immeuble, selon les sapeurs-pompiers et la procureure du Mans.

"La victime est tombée du huitième étage d'un immeuble cet après-midi. Les parents étaient sur place", ont indiqué à l'AFP les sapeurs-pompiers de la Sarthe.

Selon le parquet, la chute serait accidentelle. "Une enquête est naturellement ouverte et diligentée par le commissariat de police du Mans, mais les premiers éléments confirment le caractère totalement accidentel de cette chute dramatique", a précisé la procureure de la République du Mans, Delphine Dewailly.

Entre 0 et 6 ans, l'accident domestique est la première cause de mortalité pour les enfants, selon les statistiques fournies par les services du ministère des Solidarités et de la Santé. La chute serait l'accident le plus fréquent.