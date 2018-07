Le journal de 8h : Torcy, "un de mes agents aurait pu perdre la vie"

publié le 28/05/2017 à 08:54

À Torcy en Seine et Marne, un déchaînement de violence s'est abattu vendredi soir sur les vigiles de la base nautique. Les problèmes ont commencé dans la journée avec deux tentatives d'intrusion frauduleuse. Les jeunes, qui ne voulaient pas payer l'entrée de la zone de loisirs et qui ont été refoulés, sont revenus dans la soirée plus nombreux, cagoulés et armés.



À 19 heures, des centaines de personnes, des familles beaucoup d'enfants, sortent de l'eau pour quitter le parc. À peine 200 mètres derrière eux, Pierre et ses agents de sécurité se retrouvent face à ces hommes violents. "Je me suis aperçu qu'il y avait une vingtaine de personnes qui étaient armées : barres à mine, barres en bois cloutées, matraques télescopiques, bombes lacrymogènes et deux armes de poing, des pistolets. Ils étaient en hauteur, ils sont descendus sur nous et nous ont aspergés de bombes lacrymogènes. Un de mes agents a été touché à de nombreuses reprises au niveau de la tête, est tombé dans le coma et a perdu connaissance pendant 50 minutes. Un de mes agents aurait pu perdre la vie."

À écouter également dans ce journal

- En pleine Journée nationale de la Résistance, hier, la tombe du Général de Gaulle a été vandalisée au cimetière de Colombey-les-Deux-Églises. Le responsable est toujours recherché.

- Emmanuel Macron évoque ce matin dans le JDD la poignée de mains plus que virile échangée jeudi à Bruxelles avec Donald Trump. Un moment de vérité selon le chef de l'État. "Il faut montrer qu'on ne fera pas de petites concessions, même symboliques, mais ne rien surmédiatiser non plus", selon le président de la République.



- Pour Nicolas Hulot, nouveau ministre de la Transition écologique, il faut remettre les choses à plat dans le dossier Notre-Dame-des-Landes et la médiation de 6 mois doit y contribuer.



- Le spectre d'une pénurie de carburant comme l'année passée n'est peut-être pas à écarter après le mouvement de grève lancé par les conducteurs de matières dangereuses.



- Mauvaise nouvelle pour les amoureux de la Tour Eiffel. La visite du monument va probablement coûter plus cher. Actuellement, il faut débourser 12 euros plein tarif, soit beaucoup moins cher que l'Empire State Building et ses 48 euros, mais la vieille dame pourrait voir les tickets augmenter au mois de novembre de 50%.



- Le PSG a remporté la Coupe de France en dominant Angers 1 à 0 hier soir au Stade de France. Le club est désormais le seul à détenir le record de victoires en Coupe de France avec ce 11e trophée.



- En Angleterre Arsenal a remporté la finale de la Cup en dominant Chelsea 2 à 1. La Coupe d'Espagne est revenue au Barça qui a dominé Alaves 3 buts à 1.



- En Natation Camille Lacourt et Jeremy Stravius se sont qualifiés tous les deux pour les Mondiaux de Budapest sur 50 m dos lors des championnats de France à Schiltigheim.



- En tennis, Jo Wilfried Tsonga a remporté le Tournoi de Lyon sur terre battue en dominant hier le Tchèque Berdych. Aujourd'hui première journée à Roland-Garros. À suivre notamment le duel Pouille-Benneteau sur le court central dès 11 heures.



- Thibaut Pinot a remporté hier l'avant-dernière étape du Giro. Il remonte à la 3e place au général dont le leader est le colombien Quintana. Mais le Néerlandais Dumoulin pourrait prendre le maillot rose lors du dernier contre-la-montre aujourd'hui entre Monza et Milan.