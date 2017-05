publié le 28/05/2017 à 05:02

C'est une blague de très mauvais goût...Une professeure d'un collège de Houston, au Texas a remis à ses élèves de faux diplômes pour le dernier jour d'école. La chaîne de télévision locale KPRC2 rapporte les intitulés de ses prix aux appellations controversées : "celle qui a le plus de chances de pleurer pour rien", "celui qui a le plus de chances de devenir SDF au Guatemala" ou encore "celle qui a le plus de chances de devenir terroriste". Et ce dernier prix décerné par la professeure à l'une de ses élèves, scolarisée en classe de 5e à Houston n'a pas été du goût de la mère de la jeune fille âgée de 13 ans.



Selon l'adolescente, cette fausse remise de prix a eu lieu publiquement devant quatre autres enseignants. "J'ai été contrariée et en colère quand j'ai vu le prix. J'ai été surprise car ma fille avait de bonnes notes", s'est indignée la mère de la jeune fille au Washington Post.

Le principal du collège a tenu à réagir et a présenté ses excuses sur Twitter pour les "insensibles et offensants faux prix moqueurs", précisant qu'une enquête serait menée. "En tant que principal, je veux assurer à tous les élèves, les parents et les membres de la communauté que ces intitulés de prix et ces idées ne sont pas représentatifs de la mission Aguirre et des objectifs pédagogiques destinés aux étudiants". L'enseignante a quant à elle été suspendue.

Official Statement from Building Principal in response to fake awards: pic.twitter.com/BoZGRJajx4 — Aguirre Junior High (@AguirreBulldogs) 24 mai 2017