Le journal de 8h - Drame de Cholet : "on ne peut pas tenir les gens pour responsables", estime Angie

Une enquête pour homicide et blessures involontaires a débuté, vendredi 15 juillet, pour tenter d'expliquer comment deux personnes, dont un enfant de sept ans, ont trouvé la mort jeudi soir à Cholet (Maine-et-Loire) suite à un "incident de tir" lors du feu d'artifice du 14 juillet. Selon les premières informations, les spectateurs étaient bien dans une zone interdite au public.

"Il y a un périmètre qui le soir n'est pas accessible. Le problème, c'est que des gens se sont glissés là pour venir (...) Ça pouvait être à risque", déplore Gilles Bourdouleix, le maire de Cholet.

L'émotion est encore vive samedi matin dans la commune. Angie était présente à l'événement, jeudi soir, et s'estime "miraculée". "Quand on est arrivé sur le site, un monsieur de la sécurité nous a demandé de reculer derrière les barrières, mais il ne nous a pas dit d'évacuer le site. On ne pensait pas que ça pouvait nous retomber dessus. Donc les gens étaient sur l'herbe, juste devant les barrières", raconte-t-elle au micro de RTL.

"On ne peut pas tenir les gens (installés dans cette zone) pour responsables. Il aurait dû y avoir un périmètre de sécurité", plaide-t-elle.

