Le journal de 7h : un étudiant torturé pour obtenir les codes de sa carte bleue

publié le 30/04/2017 à 07:58

Dans l'Oise, un jeune étudiant parisien de 25 ans a été victime la semaine dernière d'un déchaînement de violence. Les quatre coupables présumés sont sous les verrous. Le pronostic vital du jeune homme n'est plus engagé, mais il a subi un véritable acharnement de la part de ses bourreaux, à tel point que la procureure de Senlis a évoqué des actes de torture.



Le calvaire commence à son retour d'une soirée parisienne. Il marche pour rentrer chez lui. Quatre personnes s'arrêtent en voiture et lui proposent de le raccompagner. Finalement, ils vont s'acharner sur lui, lui voler ses effets personnels, tenter d'obtenir le numéro de sa carte de crédit.

Ils continuent leur route et le laissent pour mort dans un bois de l'Oise. C'est là qu'il sera retrouvé au matin, nu et en état d'hypothermie. Selon les derniers éléments de l'enquête, trois des quatre mis en cause, dont des mineurs, ont reconnu les faits. Ils ont donné des coups de pied dans la tête de la victime notamment, ils l'ont aussi traîné au sol, déshabillé et torturé. Les quatre coupables présumés ont été mis en examen pour tentative d'assassinat, vol accompagné d'actes de torture et de barbarie.

À écouter également dans ce journal

- C'est un infléchissement dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. La sortie de l'euro ne serait plus un impératif au lendemain de son éventuelle élection. L'accord avec Nicolas Dupont-Aignan a été symbolisé par une poignée de main devant les caméras, mais scellé bien plus tôt en coulisses où se sont déroulées les négociations. Le beau-frère de Marine Le Pen a été la cheville ouvrière du rapprochement.





- Dernier sommet européen du quinquennat pour François Hollande hier, samedi 29 avril, à Bruxelles. Le président de la République a accusé le FN de masquer son projet de sortir de la zone euro et de l'Union Européenne. Il a également appelé à voter pour Emmanuel Macron, une forme de testament devant ses homologues du vieux continent.



- Les traditionnels brins de muguet vont envahir les rayons des fleuristes mais aussi les étals des vendeurs à la sauvette. Cette année, les clochettes se révèlent d'excellente qualité selon Patrick Veron, le monsieur muguet du pays nantais : "On a eu des conditions hivernales très favorables, ce qui a contribué a parfaitement bien révélé le muguet".



- Monaco a fait un pas de plus vers le titre de champion de France. L'ASM l'a emporté 3-1 sur Toulouse après avoir été mené 1 à 0. Une force de caractère intéressante avant d'affronter la Juventus Turin mercredi en Ligue des Champions et trois points d'avance sur le PSG qui joue ce dimanche soir à Nice, ce qui n'est pas négligeable.



- Chez les filles, la France est en tête de gondole du football européen avec une finale de Ligue des champions 100% tricolore. Malgré sa défaite 1 à 0 à domicile devant Manchester City, Lyon victorieux à l'aller 3-1 a rejoint en finale le PSG qui avait pris le meilleur sur Barcelone 2-0 au Parc des Princes. Une grande fierté pour l'entraîneur parisien Patrice Lair : "C'est un moment fantastique dans une carrière".