Nicolas Dupont-Aignan, insulté par Lellouche, Kassovitz et Biolay, porte plainte

publié le 29/04/2017 à 21:04

Le président de Debout la France ne se laissera pas faire. Samedi 29 avril, Nicolas Dupont-Aignan a annoncé sur Twitter qu'il portait plainte contre Benjamin Biolay, Matthieu Kassovitz et Gilles Lellouche. La réponse aux messages (très) négatifs postés par ces derniers sur les réseaux sociaux, qui font suite à l'annonce du ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen. Samedi 29 avril, le candidat éliminé au premier tour de l'élection présidentielle et la candidate du Front national ont annoncé avoir signé un "accord de gouvernement". Il a également été annoncé qu'en cas de victoire de la candidate FN, le 7 mai prochain, Nicolas Dupont-Aignan serait nommé Premier ministre.



Comme le rapporte 20 Minutes, Benjamin Biolay aurait qualifié le maire de Yerres de "petite teupu" sur Instagram, lui assurant qu'il allait "le payer cher". Gilles Lellouche aurait quant à lui tweeté un "espèce de grosse m*rde". Deux messages supprimés depuis. Un autre tweet, d'un compte non-vérifié appartenant vraisemblablement à Mathieu Kassovitz, le qualifie enfin d'"espèce de tr** du c*l." Désignant ces publications "d'insultes odieuses" et leurs auteurs de "donneurs de leçon (qui) se comportent comme des racailles", Nicolas Dupont-Aignan l'annonce : "Je dépose plainte." Ces messages des trois artistes français font suite à l'annonce du ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen.



Insultes odieuses de @GillesLellouche @kassovitz1 @Benjamin_Biolay : je dépose plainte. Donneurs de leçon se comportent comme des racailles. — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 29 avril 2017

Indignation générale

Les trois célébrités visées par le tweet de Nicolas Dupont-Aignan sont loin d'être les seules à s'être élevées contre le ralliement de l'homme politique à Marine Le Pen. Alors que des habitants de Yerres se sont réunis devant la mairie, le 29 avril, pour demander sa démission, de nombreuses personnalités politiques ont également discrédité cette alliance. Jean-François Copé l'a qualifiée de "faute à la fois politique et morale" sur Europe 1. Alain Juppé, sur son site officiel, évoque quant à lui "La trahison de Nicolas Dupont-Aignan, l'attitude ambiguë de Jean-Luc Mélenchon, l'effondrement du PS, les finasseries de certains de (ses) propres 'amis' politiques" qui "ajoutent à la confusion générale sur laquelle prospère le FN." Emmanuel Macron, l'adversaire de Marine Le Pen au second tour, tacle quant à lui la "combine" des deux figures politiques.

Manuel Valls, qui évoque lui aussi une "trahison" sur Twitter, appelle à la "mobilisation". Même son de cloche du côté de Bernard Accoyer, comme le rapporte l'AFP : "Nicolas Dupont-Aignan (DLF) "montre son vrai visage, celui de la trahison" et a perdu son "honneur" avec son alliance avec Marine Le Pen (FN), a jugé le secrétaire général de LR Bernard Accoyer samedi, appelant les anciens électeurs du souverainiste à "rejoindre Les Républicains".