"But pour elle", l'opération de la LFP pour promouvoir le football féminin

et Claire Gaveau

publié le 08/03/2017 à 21:12

Elle est le nouveau visage de la Ligue de football professionnel. Il y a quatre mois, Nathalie Boy de la Tour a été élue à la tête de l'institution française. Un véritable changement dans ce monde jusqu'à présent dirigé par les hommes. "Dans cette période compliquée pour le football français, j'ai su que mon tour était venu pour prendre les rênes. J'ai la gnaque et je suis très tenace", glisse-t-elle.



Invitée de RTL ce 8 mars 2017, journée internationale des droits des femmes, Nathalie Boy de la Tour clame que "la compétence n'a pas de genre". "Maintenant ce que l'on voit, c'est que le football est très ouvert aux femmes, le football n'est pas macho ou misogyne. En revanche, le football est un lieu de pouvoir donc avec des égos à gérer", détaille-t-elle.

Une date également importante pour elle avec le lancement de l'opération "But pour elle", ce mercredi 8 mars. "C'est une opération lancée avec la Français des jeux. Tous les buts qui vont être marqués lors de cette 29e journée de championnat vont être convertis en euros, à hauteur de 500 euros par but". Une manière originale de lever des fonds pour la LFP et ainsi se pencher sur certains projets de développement du football féminin.