publié le 27/12/2016 à 13:14

Le principal suspect du triple meurtre commis dans la Drôme entre le 25 et le 26 décembre a été placé en hôpital psychiatrique lundi dans la soirée. Le procureur a donné de nouvelles informations sur le profil du tueur, qui avait été arrêté par la police juste avant de passer à l’acte. L’homme âgé de 23 ans et originaire de l’Oise avait en effet été débarqué d’un TGV entre Marseille et Paris pour des violences dimanche soir, avant de recommencer et d’agresser verbalement des agents de la SNCF dans un autre train.



Une nouvelle fois débarqué, le meurtrier est pris en charge par les gendarmes à la gare de Valence, puis envoyé aux urgences après avoir fait part de ses "crises de paranoïa". Mais il quitte l’hôpital de lui-même avant d’avoir vu un médecin et en échappant à la vigilance du service médical. Sa virée sanguinaire débute alors à Chabreuil, une commune située à côté de Valence où il s’introduit dans la maison d’une octogénaire retrouvée morte. Il se rend ensuite à Montvendre où il tue un couple de septuagénaires et vole leur voiture. Depuis son arrestation, le meurtrier reste muet.

- La justice va examiner la demande de remise en liberté de Cécile Bourgeon, condamnée à cinq ans dans le procès de la mort de sa fille Fiona. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom étudiera le dossier le 10 janvier.

- Une étude de 60 Millions de consommateurs montre que les dépassements d’honoraires en clinique ont explosé ces dernières années. Lyon et Paris sont les villes où les opérations sont les plus chères.



- Dans la vallée de l’Arve, la pollution de l’air ne faiblit pas depuis un mois, conséquence des conditions météos, des feux de cheminées et de la circulation dans cette région encaissée des Alpes.



- Le troisième mois consécutif de baisse du chômage, du jamais vu depuis 2008, pourrait profiter à Manuel Valls dans l’optique de la primaire de la gauche. Didier Guillaume, son directeur de campagne, s’en explique.

- La course bat son plein sur le Vendée Globe, l’écart se resserre en tête entre le leader Armel Le Cléac’h et son poursuivant Alex Thomson, qui grignote petit à petit. De quoi entretenir le suspense pour la remontée de l’Atlantique.