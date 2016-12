VIDÉO - "Alien : Covenant" se dévoile dans une première bande-annonce gore

La suite de "Prometheus" dévoile ses premières images. Très attendu, le nouveau film de science-fiction de Ridley Scott sortira en mai prochain. Frissons garantis !

> Alien: Covenant | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX

par Lucie Valais publié le 27/12/2016 à 13:00

Âmes sensibles, s'abstenir ! La première bande-annonce de Alien : Covenant a été dévoilée ce 25 décembre. Joli cadeau de Noël que fait Ridley Scott aux fans de science-fiction, en révélant les premières images de la suite de Prometheus, sorti en 2012. C'est l'un des événements cinématographiques de 2017, Alien : Covenant, initialement appelé Prometheus 2, sortira en salles le 10 mai prochain.



Cette bande-annonce précise les premières informations déjà dévoilées sur le film. Au programme : vaisseaux spatiaux, créatures angoissantes au possible et héros en détresse. Dans la vidéo ci-dessus, on découvre plusieurs acteurs, dont Katherine Waterson, l'héroïne du nouveau volet d'Alien. Souvenez-vous, c'est elle qui incarne Tina dans Les Animaux Fantastiques. Michael Fassbender, récemment vu dans Assassin's Creed, revient quant à lui sous les traits de l'androïde David.



De quoi faire monter le suspense avant la sortie officielle du film. Ces images sombres sont portées par une reprise de Nature Boy par Aurora.